Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda İran ve İsrail arasındaki durumu ve Gazze'deki gelişmeleri görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İran ve İsrail arasındaki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı