Dolar
39.60
Euro
46.10
Altın
3,321.05
ETH/USDT
2,455.40
BTC/USDT
105,969.00
BIST 100
9,448.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda İran ve İsrail arasındaki durumu ve Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran ve İsrail arasındaki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi
Bakan Uraloğlu: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir
THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Katar uçakları hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi

Körfez ülkeleri İran-İsrail geriliminde nasıl konumlandı?

Pakistan, İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırmasından "derin endişe" duyduğunu belirtti

Pakistan, İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırmasından "derin endişe" duyduğunu belirtti
Arap ülkelerinden, İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısına tepki

Arap ülkelerinden, İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısına tepki
MSB: İran'ın füze saldırılarında Türkiye'nin bölgedeki unsurları olumsuzluk yaşamadı

MSB: İran'ın füze saldırılarında Türkiye'nin bölgedeki unsurları olumsuzluk yaşamadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet