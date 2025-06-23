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Dünya

Arap ülkelerinden, İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısına tepki

Arap ülkeleri, İran'ın, Katar'daki El-Udeyd ABD Üssü'ne saldırmasına tepki gösterirken Doha yönetimiyle dayanışma mesajları verdi.

Jomaa Younis, Ömer Erdem  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Arap ülkelerinden, İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısına tepki

İstanbul

Suudi Arabistan, İran’ın Katar'daki ABD üssüne balistik füzelerle saldırı düzenlemesini şiddetle kınadığını ve en sert şekilde reddettiğini belirterek saldırının uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin açık ihlali olduğunu vurguladı.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, “Suudi Arabistan, İran’ın kardeş Katar Devleti’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı en sert ifadelerle kınamakta ve bu saldırının uluslararası hukuk ile iyi komşuluk ilkelerine açık şekilde aykırı olduğunu belirtmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur ve hiçbir şekilde meşru gösterilemez.” ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan’ın Katar’ın yanında tam bir dayanışma içinde olduğu kaydedilen açıklamada “Katar’ın güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik alacağı tüm tedbirlerde Suudi Arabistan'ın elindeki tüm imkânlarla destek vereceği” belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda da saldırı kınandı.

Saldırının "uluslararası hukuk ile iyi komşuluk ilkelerine açık şekilde aykırı olduğu" ifade edilerek Katar ile dayanışma mesajı verildi.

Ürdün saldırıyı “tehlikeli bir tırmanış” şeklinde gördüğünü vurgularken Kuveyt, "Katar’ın yanındayız, bu açık bir saldırıdır." açıklamasını yaptı.

Mısır da İran'ın saldırısıyla ilgili “bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir gelişme” ifadesini kullandı.

Umman saldırıya karşı Katar’la dayanışma mesajı verirken, Filistin de “Katar’ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal” diyerek saldırıyı kınadı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da saldırının uluslararası hukuk ve BM Şartı'na aykırı olduğunu bildirdi.

Bakanlık, "Katar’ın egemenliğine ve hava sahasına yönelik açık saldırı ve İran rejiminin bölgeyi kaosa sürükleme ısrarının göstergesi” olarak tanımladığı saldırıyla ilgili Katar ile tam dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Fas da saldırıyı kınayarak Katar'la dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

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