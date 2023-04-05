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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta "Baykar Konteyner Kent"te 90 konteyner daha afetzedelere teslim edildi

Baykar tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte çalışmaların tamamlandığı 90 konteyner daha afetzedelere teslim edildi.

Ali Ballı, Ali Rıza Akkır  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Kahramanmaraş'ta "Baykar Konteyner Kent"te 90 konteyner daha afetzedelere teslim edildi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır / AA

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına yerleştirilecek 2 bin kişilik 520 konteynerden 90'ında daha çalışmalar tamamlandı.

Konteynerler, AFAD tarafından afetzedelere teslim edildi. Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı.

Böylece "Baykar Konteyner Kent"te afetzedelerin yerleştirildiği konteyner sayısı 234'e yükseldi.

"Evde her şey var"

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gören 71 yaşındaki Niyazi Emlik, AA muhabirine, depremde canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Kardeşinin çocukları ve akrabalarından bazı kişilerin depremde hayatını kaybettiğini anlatan Emlik, "Bugüne kadar çadırda yaşadık. Burası çadıra göre daha iyi, adeta küçük bir ev. Allah devlete zeval vermesin. Evin içerisinde her şey var. Kap kacak, çay şeker her şeyimiz var. Her şey düşünülmüş." diye konuştu.

Gayberli Mahallesi Turgut Özal Sitesi'ndeki evleri Elbistan merkezli ikinci depremde yıkılan 40 yaşındaki Feramuz Köse, binalarının kendilerinin evde olmadığı sırada yıkıldığını belirtti.

Depremin ardından bir süre çadır kentte kaldıklarını dile getiren Köse, "e-Devlet'ten yaptığımız başvuru sonuçlandı. Konteyner çadıra göre çok daha konforlu. Bir evde ne kullanılıyorsa hepsini içeriye bırakmışlar. Devletimiz sağ olsun, bizi düşünmüş." dedi.

Konteynerlerin güzel olduğunu belirten 30 yaşındaki, 4 çocuk babası Yasin Bozoğlu da yetkililere teşekkür ederek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

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