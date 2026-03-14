Teknoloji, Savunma sanayisi

Bakan Kacır'dan "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

Bakan Kacır, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA ile ilgili, "Türk tarihine, İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirecek." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Bakan Kacır'dan "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin birikimle ilerlediğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki paradigma değişimini yakalamışsanız, adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar bunu başardı. Türk tarihine İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek. İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk milletine kazandırdıkları eserler için, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye'miz güçleniyor."

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Huzur ve güven içinde bir coğrafya, bir bölge istiyoruz
Başkentte Terörsüz Türkiye Platformunca iftar programı düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Bilgileri ve adanmışlıklarıyla şifa için emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz
Kuraklıkla suyu çekilen Türkmenli Göleti yağışlarla yeniden dolmaya başladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Fransız mevkidaşı Orgeneral Mandon ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Bakan Kacır'dan "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

Bakan Kacır'dan "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

Baykar, sınıfının en büyük kamikaze İHA'sı K2'yi duyurdu

Leonardo ile Baykar işbirliği "Avrupa üretimi" İHA pazarını hedefliyor

Bayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı

Bayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı
Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace'in yeni uçak modeli ortaya çıktı

Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace'in yeni uçak modeli ortaya çıktı
