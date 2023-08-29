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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı binanın patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkımı yapıldı.

Tunahan Akgün  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan ve 3 bloktan oluşan 11 katlı binalardan birinin yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Polis ekipleri tarafından çevresinde güvenlik önlemi alınan bina, 250 kilogram patlayıcı, 1600 kapsül kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı.

Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.


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