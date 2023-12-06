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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Tunahan Akgün  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 3 binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölgelerine 720 kilogram patlayıcının bulunduğu 9 bin kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak binalar yıkıldı.

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