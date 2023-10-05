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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Yaklaşık 10 bin konut, kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentte 10 bin konutun kış gelmeden depremzede hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

İzzet Mazı  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Yaklaşık 10 bin konut, kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile 6 Şubat'taki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulunarak, Kaymakam Muhammet Kaya ve Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ünlüer, incetkileyen ve büyük yıkıma neden olan depremlerin

n en kısa zamanda kalıcı konutlara yerleştirilmesi adına başlatılan çalışmaların gece gündüz demeden 7/24 esasına göre devam ettiğini anlatan Ünlüer, "Yaklaşık 10 bin konut, kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kentin yeniden inşası noktasında tüm alanlardaki faaliyetlerin hızla devam ettiği aktardı.

Düzenli olarak ziyaretlerde bulunduklarını ve afetzede vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bugün de ilçemizde yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldık. Mahallelerimizde hemşerilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. Aşağımülk Mahallesi'nde yapımı devam eden köy evlerinde incelemelerde bulunduk. Yapımında sona yaklaşılan köy evlerimiz inşallah Ocak ayı itibariyle hemşerilerimize teslim edilmiş olacak. Pazarcık'ın inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetler hızlı bir şekilde ilerliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."


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