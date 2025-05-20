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Kıyı Emniyetine 21 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 personel istihdam edecek.

Seda Tolmaç  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Kıyı Emniyetine 21 işçi alınacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, gözcü-muhabereci ünvanlarında 21 kişi alınacak.

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İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, bu kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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