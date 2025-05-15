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Kültür

Kahramanmaraş'ın kültürel hazineleri takılarda hayat bulacak

Kahramanmaraş'a özgü tarihi ve kültürel motifler, kolye, küpe ve broş gibi takılara yansıtılacak.

Sinan Doruk  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Kahramanmaraş'ın kültürel hazineleri takılarda hayat bulacak Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı tarafından hayata geçirilen "Kahramanmaraş'ın Zenginlikleri Projesi" ile kentin tarihi, kültürel ve doğal değerleri, takı tasarımlarında hayat bulacak.

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Proje kapsamında, Dulkadiroğlu ilçesinde 2007'de kaçak kazı sonrası bulunan Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik figürleri başta olmak üzere yöreye özgü "Maraş sümbülü", "Afşin ters lalesi", "Uludaz uğur böceği" ve "Maraş burması" figürleri öğrencilerin tasarlayacağı takıları süsleyecek.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri, projeyle hem tasarım becerilerini geliştirecek hem de kentin değerlerini geleceğe taşıyacak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, AA muhabirine, kentin tarihi, kültürel ve doğal unsurlarının modern takılara ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Kentin simgeleri kolye, küpe, broşa yansıyacak

Proje ile kentin kültürel kimliğini yansıtan takılarla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kurşun, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ın kadim bir kültürü ve geçmişi var. Geçmişten günümüze kadar uzanan semboller okulumuzun Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı'nda hayat buluyor. Bu semboller öğrencilerimizin işlemeleri, el emekleri ve hocalarımızın katkılarıyla kolye, küpe, broş gibi takılara dönüşerek, tekrar gün yüzüne çıkacak. Sembollerimizi modernize ederek, kadim kültürümüzün günümüze uzanmasına hizmet etmiş olacağız."

Proje kapsamında Germanicia Antik Kenti'nde bulunan mozaik figürleri başta olmak üzere birçok değerin takılara yansıtılacağına değinen Kurşun, "Kahramanmaraş'ın sembollerini günümüze getireceğiz. Biz bu figürleri sanatla buluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimiz tarafından yapılan takıların hepsini sergileyeceğiz." diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutan eserleri ve sanatları diri tutarak yeni usta ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçladıklarına işaret eden Kurşun, "Proje kapsamında üniversite olarak sadece Kahramanmaraş'ın değil diğer illerin de yöresel ve kültürel özelliklerini geleceğe aktarma anlamında öncü olmak istiyoruz." dedi.

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