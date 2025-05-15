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Kültür

Devlet Tiyatroları, "Genç Sahne" ismiyle 8 oyunu Ankara'da sanatseverlerle buluşturacak

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, 19-26 Mayıs Gençlik Haftası'nda "Genç Sahne" ismiyle 8 bölgeden 8 oyunu Ankara'da sanatseverlerle buluşturacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Devlet Tiyatroları, "Genç Sahne" ismiyle 8 oyunu Ankara'da sanatseverlerle buluşturacak

Ankara

DT'den yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlanan Gençlik Haftası'nda tiyatrolar bu kez gençler için perdelerini açacak.

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8 farklı bölgeden titizlikle seçilen 8 yapım, Ankara Devlet Tiyatrosunun Şinasi ve Akün sahnelerinde sanatseverlerle buluşacak.

Her biri farklı ses, farklı bakış açısı sunan Genç Sahne oyunlarının biletleri, tek fiyatla 100 liradan satışa sunulacak.

Genç Sahne projesi kapsamında 19-26 Mayıs'ta sahnelenecek oyunlar şöyle:

19 ve 20 Mayıs'ta Şinasi Sahnesi'nde Sivas Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Antre", Akün Sahnesi'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Yüzleşme", 21 ve 22 Mayıs'ta Şinasi Sahnesi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Callback" oyunu, Akün Sahnesi'nde Kayseri Devlet Tiyatrosunun "Öğle Kahvesi (Bir Anne Oğul Hikayesi)" oyunu, 23 ve 24 Mayıs'ta Şinasi Sahnesi'nde Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Kahvaltı Dahil", Akün Sahnesi'nde ise Van Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Maskeliler", 25 ve 26 Mayıs'ta Şinasi Sahnesi'nde Trabzon Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Savaş Müzesi", 25 ve 26 Mayıs'ta Akün Sahnesi'nde İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Anahtar" isimli oyunlar genç tiyatroseverlerle buluşacak.

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