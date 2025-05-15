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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Buğday Tanesi" filminin gösterimi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Engelliler Haftası dolayısıyla "Buğday Tanesi" filmi gösterimi düzenlendi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Buğday Tanesi" filminin gösterimi yapıldı Fotoğraf:Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen film gösterimi, bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alıyor.

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Film hakkında konuşan Bayram, filmin gösterime girdiği günden bu yana Türkiye'de yaklaşık 40 milyon izleyiciye ulaştığını belirtti.

Engelli haklarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bayram, "Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünya hayal ediyoruz, onu kurmak istiyoruz." dedi.

Depremlerin, savaşların ve afetlerin engellilik oranını artırdığını işaret eden Bayram, "Doğa, afetler zaten yapacağını yapıyor. Pandemisiyle depremiyle nice canları içimizden alıyor, nicelerini engelli bırakıyor. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, birbirimizi engelli bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra filmin gösterimi yapıldı.

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