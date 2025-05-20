Dolar
38.86
Euro
43.80
Altın
3,209.70
ETH/USDT
2,541.80
BTC/USDT
105,561.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mustafa Ünal Uysal  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 22'si belediye personeli şüpheliler hakkına gözaltı kararı
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Diyarbakır'da 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ele geçirildi
Kıyı Emniyetine 21 işçi alınacak

Benzer haberler

Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi

Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede

Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede
Mağarada bulunan yavru bozayılar "Fred" ve "Barney" Mersin'de özenle büyütülüyor

Mağarada bulunan yavru bozayılar "Fred" ve "Barney" Mersin'de özenle büyütülüyor
4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı

4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet