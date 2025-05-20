Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Parla" marşını seslendiren öğrencileri paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Parla" isimli marşı seslendiren Samsunlu öğrencilerin görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her birinizin içinde taşıdığı potansiyelin farkındayız. Maarif ailesi olarak eğitim yolculuğunuzda her zaman yanınızda yer alacağız. Bu güzel eseri bizlere seslendiren Samsunlu öğrencilerime ve onlara rehber olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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