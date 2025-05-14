Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi'nde T.E'nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı.
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Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.