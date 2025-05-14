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Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Gökhan Çalı  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi'nde T.E'nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı.

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Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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