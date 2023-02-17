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Dünya, Asrın felaketi

Kabe imamı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua ederken gözyaşlarını tutamadı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da cuma hutbesi veren Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti.

Mehmet Nuri Uçar   | 17.02.2023
Kabe imamı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua ederken gözyaşlarını tutamadı

İstanbul

Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul edilen Kabe'de okunan cuma hutbesinde depremzedeler için dua eden Şeyh Humeyd, gözyaşlarına boğuldu.

Şeyh Humeyd, binlerce Müslümanın iştirak ettiği duasında şöyle niyazda bulundu:

"Allah'ım Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizin sıkıntısını, musibet ve ızdırabını kaldır. Allah'ım ölenlere rahmet eyle, onlar enkaz altında vefat etti, onları katında şehit olarak kabul et. Allah'ım hasta olanlarına şifa, zayıf olanlara merhamet eyle. Allah'ım aç olanları doyur, yalın ve çıplak olanları giydir. Allah'ım, kendi katından onlara bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder."

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra birçok İslam ülkesinde cuma namazını eda eden milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dua etti.

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