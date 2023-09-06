Dolar
26.82
Euro
28.76
Altın
1,919.65
ETH/USDT
1,614.40
BTC/USDT
25,470.00
BIST 100
8,181.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara’da, Pakistan Savunma Günü resepsiyonunda konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Japon mühendis Yoshinori Moriwaki deprem bölgesinde eğitimler verecek

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türk insanları panik oluyor. Deprem nasıl oluyor, depremde ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Bunun için eğitimin küçük yaşta ve sıkı sıkı verilmesi gerekiyor." dedi.

Elif Somuncu  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Japon mühendis Yoshinori Moriwaki deprem bölgesinde eğitimler verecek

İstanbul

Yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de çalışan Moriwaki, özel bir yapı kimyasalları firmasının "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" mottosuyla Japon felsefesi olan Kintsungi'den ilhamla hayata geçirdiği projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Japonya'da 2011 depreminden sonra Türkiye'de bulunan 64 ilini gezip lise ve üniversite öğrencilerine seminer verdiğini anlatan Moriwaki, Türkiye'deki binaların iyileşmesini 3 madde olarak sıraladı.

Bunların kentsel dönüşüm, eğitim ve müteahhit ile yönetmelik olduğunu ifade eden Moriwaki, yılda 1 kere yapılan deprem tatbikatlarını çocukların unuttuğunu, ayda bir kere okulda ve mahallede tatbikat yapılması gerektiğini kaydetti.

Böylece bu konunun çocukların aklında kalacağına dikkati çeken Morawaki, "Türk insanları panik oluyor. Deprem nasıl oluyor, depremde ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Bunun için eğitimin küçük yaşta ve sıkı sıkı verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Morawaki, üçüncü maddenin ise müteahhit ve yönetmelik olduğuna değinerek, depremden sonra KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli'nin kendisine gelerek öğrencilere, iş insanlarına bu eğitimi vermek istediğini belirtiğini söyledi.

Böylece bu projeyi başlattıklarını vurgulayan Morawaki, Türklerin kendisine "Japonya’da çok büyük depremler oluyor ama binalar çökmüyor, insanlar ölmüyor." dediğini aktardı.

Sürmeli ise Türkiye'de yıllık ortalama 200 farklı noktada sektörde bulunan profesyonellere, uygulamacılara, teknik lise, meslek yüksekokulu öğrencilerine eğitim ve seminer verdiklerini dile getirerek, 18 yılda bugüne kadar 180 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Özel tırla deprem bölgesine gidecek

Proje kapsamında, Japon yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki hazırlanmış özel bir tırla deprem bölgelerine gidip, depremden korunmak için yapılması gerekenleri vatandaşlara anlatacak, deprem ve bina güçlendirme konularında sektör profesyonellerine eğitim verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Mutlaka ama mutlaka bir yardım ödemesinde bulunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul etti
Japon mühendis Yoshinori Moriwaki deprem bölgesinde eğitimler verecek
TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı

Benzer haberler

Japon mühendis Yoshinori Moriwaki deprem bölgesinde eğitimler verecek

Japon mühendis Yoshinori Moriwaki deprem bölgesinde eğitimler verecek

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

Ege'de antik kentleri de yıkan depremlerin izleri araştırılıyor

Deprem bölgesindeki İnönü Üniversitesinde kontenjan doluluğu yüzde 98,5 oldu

Deprem bölgesindeki İnönü Üniversitesinde kontenjan doluluğu yüzde 98,5 oldu
Okullarda cep telefonlarının kısıtlanması çocukları nasıl etkileyecek?

Okullarda cep telefonlarının kısıtlanması çocukları nasıl etkileyecek?
Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet