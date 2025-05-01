Dolar
38.46
Euro
43.69
Altın
3,225.94
ETH/USDT
1,817.90
BTC/USDT
95,285.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2025 KKTC, eski Ercan Havalimanı’nda başladı HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılıyor
logo
Politika

Yer altındaki su kaçaklarını özel eğitimli "hassas" burunlar tespit edecek

Arama kurtarma çalışmalarından operasyonlara, koruma ve güvenlikten yangın tespitine kadar hayatın birçok alanında önemli rol üstlenen köpekler, artan susuzluk sorununa karşı yer altındaki su kaçaklarını tespit etmek için eğitiliyor.

Fatih Gökbulut  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Yer altındaki su kaçaklarını özel eğitimli "hassas" burunlar tespit edecek Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Ankara'daki bir köpek eğitim akademisi bünyesindeki köpekler, arama kurtarma, narkotik ve bomba imha alanında uzmanlardan eğitim görüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Akademide yeteneklerine göre özel seçilen Labrador Retriever cinsi "Maylo" ve Golden Retriever cinsi "Ayaz" ise, Türkiye'de ilk olarak yer altındaki su kaçaklarını tespit etmek için eğitiliyor.

Eğitimin ardından "Kayıp Kaçak Su Tespit Köpeği" olarak sınıflandırılacak olan Maylo ve Ayaz'a yavruluk dönemlerinden itibaren, şebeke sularındaki "klor" bileşeninin kokusu tanıtılıyor.

Zaman sınırlaması bulunmayan eğitimlerde köpeklerin algı seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Köpeklerin eğitimlerini ve sahada çalışmasını AA ekibi görüntüledi.

Eğitmenlerinden aldıkları komutları hızlıca yerine getiren Maylo ve Ayaz, toprak altına gömülen su dolu kavanozun yerini hassas burunları sayesinde kısa sürede tespit etti. Köpeklerin bulduğu kavanoz eğitmenlerince çıkarıldı.

"Köpek burunlarına yetişmiş bir cihaz yok"

AA muhabirine konuşan Köpek Eğitim Uzmanı Hasan Saratlı, şu ana kadar eğitimlerde köpeklerin 40 santimetre derinlikte başarılı olduğunu, hedeflerinin ise 1,5-2 metre derinlikteki su kaçağına ulaşmak olduğunu anlattı.

Görev köpeklerindeki en önemli özelliğin burunları olduğunu belirten Saratlı, sahibiyle kolay iletişim kurabilen, oyun oynama güdüsü gelişmiş, uyumlu ve sosyal olanların tercih edildiğini kaydetti.

Saratlı, dünya genelinde susuzluğun çok büyük bir problem olduğunu belirterek, "İsmini bizim koyduğumuz 'kayıp kaçak su tespit köpeği' için şu an çalışıyoruz. Barajlardan verilen suların, borulardaki kaçak yerlerini tespit etmek amacıyla, yaklaşık 1,5-2 metre derine inmeyi hedefliyoruz. Şu an 40 santimlerdeyiz. Çok da başarılı gidiyoruz. Dünya genelinde yüzde 10 kadar bir kayıp kaçak su var. Ülkemizde de yüzde 35, 40 civarında, barajlardan verilen sular, kaçak olarak kayboluyor. Bu sebeple de böyle bir köpek çalışmak istedik." diye konuştu.

Köpeklerin 3, 6 ve 9 aylık periyotlarda sınava tabi tutulduklarını belirten Saratlı, başarılı olanların bir sonraki aşamaya geçtiklerini aktardı.

Eğitimlerde, şebeke sularında klor olduğu için klor bulmaya yönelik çalıştıklarını ifade eden Saratlı, şunları kaydetti:

"Önce köpeklerimize klor maddesini tanıtıyoruz. Devamında da tanıttığımız suyla beraber zemine, toprak altına gömüyoruz. O şekilde çalışıyoruz. İlerleyen aşamalarda gerçekten patlamış borularda çalışmamız gerekiyor. Köpek burunlarına şu an yetişmiş bir cihaz yok. Köpekler cihazlardan çok üstünler. Bu hem bizim için, hem ülkemiz için çok değerli bir çalışma. Özellikle su bizim için çok önemli. Dünya genelinde susuzluk çok büyük bir sorun. Bunu çözmeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye'nin yeni döneminde desteklerini sürdürecek
Tekirdağ'da poyraz 5 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de
Yerli üretimle maliyeti düşen sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması çağrısı
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

Benzer haberler

Yer altındaki su kaçaklarını özel eğitimli "hassas" burunlar tespit edecek

Yer altındaki su kaçaklarını özel eğitimli "hassas" burunlar tespit edecek

Bakan Tekin: Herhangi bir branşın veya herhangi bir öğretmenlik alanının pozitif ya da negatif bir ayrıcalığı yok

Milli Eğitim Bakanlığınca 1381 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığından 10 bin ebeye simülatör destekli normal doğum eğitimi

Sağlık Bakanlığından 10 bin ebeye simülatör destekli normal doğum eğitimi
2024-YDUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-YDUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeşilay Danışmanlık Merkezi görevlileri bağımlılıkla mücadele için yoğun mesaide

Yeşilay Danışmanlık Merkezi görevlileri bağımlılıkla mücadele için yoğun mesaide
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet