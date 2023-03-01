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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vali yardımcıları ve 16 ilçe kaymakamının katılımıyla, deprem bölgelerine gönderilecek yardım malzemelerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Fatih Ulaş   | 01.03.2023
İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ve toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımda, "Vali yardımcılarımız ve 16 ilçe kaymakamımızla birlikte deprem bölgelerine gönderilecek olan yardım malzemeleriyle ilgili koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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