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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Asrın felaketi

Hırvat futbolcu Gvardiol, imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı ve Almanya temsilcisi Leipzig'in savunma oyuncusu Josko Gvardiol, imzalı formasını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

Lejla Biogradlija   | 25.02.2023
Hırvat futbolcu Gvardiol, imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

Zagreb

Gvardiol, 32 numaralı formasını imzalı şekilde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine ulaştırdı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve Leipzig'in yıldız oyuncusu Gvardiol, dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere büyükelçiliğimize gönderdi." ifadelerini kullandı.

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