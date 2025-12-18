Dolar
logo
Dünya

Kerkük'teki sel mağdurları için yardım kampanyası düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde 9 Aralık'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Yahyava Nahiyesi ve Yarımca Köyü'nde yerlerinden edilenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Ali Makram Ghareeb  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Kerkük'teki sel mağdurları için yardım kampanyası düzenlendi Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük'teki sivil toplum örgütleri ve yardım dernekleri tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda, giyim ve acil ihtiyaç malzemeleri onlarca aileye dağıtıldı.

Zunnureyn Yardım Derneği Basın Sorumlusu İyad Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce başlattıkları yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere verildiğini söyledi.

Yardımların ilk etapta selden en çok etkilenen Yahyava Nahiyesi ve Yarımca Köyü sakinlerine verildiğini aktaran Mecid, yardımlardan yaklaşık 70 ailenin faydalandığı bilgisini verdi.

Mecid, yardımların gıda kolisi, yatak, yorgan, soba, battaniye, ayakkabı ve kışlık kıyafetten oluştuğunu bildirdi.

Yardım dağıtımında önceliğin çok çocuklu ve geliri düşük ailelere verildiğine dikkat çeken Mecid, çeşitli yardım kuruluşlarıyla birlikte başlattıkları yardım kampanyalarının devam edeceğini aktardı.

