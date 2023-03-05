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Spor, Asrın felaketi

Hataylı depremzede çocukların yüzü Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklarla güldü

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay'daki çocuklar, Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncuklarla mutlu oldu.

Sercan Küçükşahin, Müzahim Zahid Tüzün   | 05.03.2023
Hataylı depremzede çocukların yüzü Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklarla güldü Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Hatay

Beşiktaş'ın, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında taraftarların tribünlerden attığı binlerce oyuncak, "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası kapsamında toplanıp deprem bölgesine gönderildi.

Antakya Beşiktaşlılar Derneği yetkilileri, Hatay'a getirilen oyuncakları merkez Antakya ve Defne ilçelerinde çadır kentlerdeki çocuklara dağıttı.

Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklarla yüzü gülen çocuklar, kendilerine oyuncak gönderen taraftara ve yetkililere teşekkür etti.

"Çocuklar çok sevindi"

Dernek Başkanı Serkan Gazi, AA muhabirine, kendisinin de depremzede olduğunu söyledi.

Bu acıyı en iyi bilenlerden olduğunu belirten Gazi, "Aramızda en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Onların yüzünü bir an olsun güldürebilirsek ne mutlu bize." dedi.

Gazi, oyuncukların yanı sıra Beşiktaş taraftarının farklı illerden gönderdiği kıyafetlerin de çocuklara dağıtıldığını ifade etti.

Depremzede çocuklara uzunca bir süre destek olunması gerektiğini vurgulayan Gazi, şöyle konuştu:

"Çarşı grubundan kalabalık bir ekip depremin ilk günlerinden itibaren burada çalışmaya başladı. Daha sonra burada 40 çadırdan bir yaşam alanı oluşturduk. Yaklaşık 35 kişilik bir ekip nöbetleşe burada çalışıyorlar, hatta aralarında depremden hemen sonra gelen ve hiç değişmeyen arkadaşlarımız da var. Burada her türlü hizmete koşuyorlar. Kimin neye ihtiyacı varsa, görev ayrımı yapmadan her şeye koşturuyorlar. Çocuklar oyuncaklara çok sevindi. Böyle bir ortamda çocukların yüzündeki tebessüm bizi de mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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