Hatay'da deprem tatbikatı yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Hatay
İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca koordine edilen tatbikat, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'nde oluşturulan alanda yapıldı.
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Tatbikatta senaryo gereği depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye farklı kurum ve kuruluşlardan 142 personel ile 8 araç sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan afetzedeler, tedavileri için UMKE'nin kurduğu sahra çadır hastanesine götürüldü.
TAMP kapsamındaki tatbikat başarıyla tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.