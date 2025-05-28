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Hatay'da deprem tatbikatı yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Ali Kemal Zerenli  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Hatay'da deprem tatbikatı yapıldı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca koordine edilen tatbikat, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'nde oluşturulan alanda yapıldı.

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Tatbikatta senaryo gereği depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye farklı kurum ve kuruluşlardan 142 personel ile 8 araç sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan afetzedeler, tedavileri için UMKE'nin kurduğu sahra çadır hastanesine götürüldü.

TAMP kapsamındaki tatbikat başarıyla tamamlandı.

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