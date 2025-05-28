Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Ayrıca, yarın öğle saatlerinde Konya, Aksaray, Niğde, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
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