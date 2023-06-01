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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde işletmeleri yıkılan veya ağır hasar alan 162 esnaf, yapımı tamamlanan prefabrik geçici iş yerlerine kavuştu.

Salim Taş  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Hatay

İzmir Valiliğince Harbiye Mahallesi'nde yapımına başlanan iş yerlerindeki çalışmalar tamamlandı.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, kurayla belirlenen 162 depremzede esnafa yeni iş yerlerinin anahtarını teslim etti.

Anahtar teslim programına Ticaret İl Müdürü Halit İlmek ile hak sahibi esnaf katıldı.

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