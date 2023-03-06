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Hatay'da su ve gıda kolileri "Gezici Sosyal Market" tırlarıyla depremzedelere ulaştırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da yardım malzemeleri depremzedelere "Gezici Sosyal Market" tırlarıyla ulaştırılıyor.

Ufuk Ertop  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Hatay'da su ve gıda kolileri "Gezici Sosyal Market" tırlarıyla depremzedelere ulaştırılıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Hatay

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hatay Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çeşitli yardım malzemeleri dağıtılmak üzere 4 tıra yükleniyor.

Afet nedeniyle kentte lojistikten sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş yönetiminde Hatay Valiliğine bağlı Afet Acil Sosyal Yardım depolarına yurt içi ve dışından getirilen malzemeler, "Gezici Sosyal Market" tırlarıyla depremzedelere dağıtılıyor.

Yapılan günlük yardımlar kapsamında Antakya ilçesinin Narlıca ve Defne ilçesinin Harbiye mahallelerine 7 bin 776 su ile 1080 paket gıda kolisi de depremzedelere ulaştırıldı.

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