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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipleri ziyaret ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

Sergen Sezgin, Aykut Karadağ, Fatih Çapkın   | 17.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı

Hatay

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.

Kardeşiyle telefonla konuştu

Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu.

Kardeşine ailesini soran Avcı, "Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım." dedi.

Kendisini kurtaran ve telefonla kardeşiyle görüştüren ekiplere teşekkür eden Avcı, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

"Sağlıkları, bilinçleri yerindeydi"

Katak Arama Kurtarma Koordinasyon Başkanı Barış Pirebaş, bölgede çalışma yapan arkadaşlarının "Ses geliyor." demesi üzerine hemen oraya koştuklarını söyledi.

AFAD, özel harekat birimiyle çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Pirebaş, şöyle devam etti:

"'Ses geliyor.' dendiğinde içeri koştuk. Zaten arkadaş yaşam alanındaydı. Mehmet Ali'yi, ailesinden biliyordum, 'Akrabalarımız burada, lütfen yardım edin.' diyorlardı. Biz daha önce arama tarama yaptık ama aşağılarda yapmıştık, yukarıya bakmamıştık. Mehmet Ali'yi çıkardık, peşinden Mustafa'yı da çıkardık. Sağlıkları, bilinçleri yerindeydi. İkisini de hastaneye gönderdik. Şimdi üçüncü bir kişiden şüpheleniyoruz, tekrar onun için hazırlık yapıyoruz. Tekrar arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz."

Enkazdan çıkarılması esnasında Mehmet Ali Şakiroğlu ile konuştuklarını aktaran Pirebaş, "Dedi ki 'Acıkmıştım, bana yemek verdiler, tekrar uykuya daldım. Uyandım, acıktım, siz geldiniz.' dedi. İçeride bir yaşam alanı oluşturmuş. Yemek yemesi hayali mi yoksa kendi kurgusu mu, şok halinde mi söyledi onu bilmiyoruz." diye konuştu.

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