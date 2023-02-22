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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde zarar gören caminin minareleri kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, merkez üssü Defne ilçesi olan sarsıntıda hasarı iyice artan caminin ayakta kalan minareleri kontrollü şekilde yıkıldı.

Mustafa Yılmaz   | 22.02.2023
Hatay'da depremde zarar gören caminin minareleri kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Mustafa Yılmaz / AA

Hatay

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıl önce ibadete açılan 4 minareli Hacı Rahma Gülseren İpek Camisi'nde de büyük yıkıma yol açtı.

Kubbesi ibadet alanının üzerine çöken, minarelerinden 2'si yıkılan ve daha önce güvenlik gerekçesiyle boşaltılan camide oluşan hasar, 20 Şubat'ta Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle iyice arttı.

Caminin etrafı toz bulutuyla kaplandı

Ekipler, ayakta kalan 2 minarenin çevreye tehlike oluşturmaması için kontrollü yıkım çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerince alınan önlemin ardından ekskavatör operatörünün darbelerle bir bölümüne gedik açtığı minareler, caminin kubbelerinin üstüne doğru kontrollü olarak devrildi.

Yüksekliği yaklaşık 40 metre olan minarelerin sallanması ve yıkımının ardından caminin etrafı toz bulutuyla kaplandı.

Yıkım sırasında cami çevresindeki yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çekilen şeritlerle kapatılan yollar, minarelerin yıkılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Caminin enkaz kaldırması çalışmasına daha sonra başlanacağı öğrenildi.

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