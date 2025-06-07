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Kültür

Senegal'de camilerin birbirinden farklı minareleri göz kamaştırıyor

Senegal'in çeşitli kentlerinde yükselen camilerin birbirinden farklı minareleri, İslam mimarisinin ülkedeki zengin ve çok kültürlü yansımalarını gözler önüne seriyor.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Senegal'de camilerin birbirinden farklı minareleri göz kamaştırıyor Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Başkent Dakar da dahil çeşitli kentlerde objektiflere yansıyan minareler, İslam mimarisinin ülkedeki çok yönlü ve zengin yorumlarını aksettiriyor.

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Her biri farklı mimari yaklaşımla inşa edilen bu yapılar, yerel malzemelerin kullanımı, bölgesel estetik anlayış ve kültürel çeşitlilikle şekilleniyor.

Minarelerin bu özgün yapıları, Senegal’de inancın yalnızca ibadet değil aynı zamanda sanatsal ve kültürel ifade biçimi olduğunu da gösteriyor.

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