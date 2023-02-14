Dolar
18.85
Euro
20.29
Altın
1,859.36
ETH/USDT
1,514.00
BTC/USDT
21,865.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TFF Başkan Mehmet Büyükekşi, Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da 201 saat enkazda kalan öğretmenin yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar

Hatay'da yıkılan binanın enkazından 201 saat sonra çıkarılan öğretmen Emine Akgül'e ulaşan ekiptekilerden TTK mühendisi Hanefi Oruç, kadının sırtına dokunduklarında yaşadığını fark ettiklerini anlattı.

Aykut Karadağ, Sinan Balcıkoca   | 14.02.2023
Hatay'da 201 saat enkazda kalan öğretmenin yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı'nın enkazından depremin 9'uncu gününde çıkarılan 26 yaşındaki Emine Akgül'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Akgül'ü kurtaran ekipte yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine bağlı madencilerden TTK maden mühendisi Hanefi Oruç, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Sağ olduğu düşünülen çocuğu aramak için bölgedeki bir enkazda bulunduklarını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Yan dairede öğretmen kızımızı bulduk. Tabyayı az kaldırınca görüntü aldık. Sonra durdurduk çalışmayı. Kendi çalışmamızı yürüttük. İlk önce eks sanmıştık, bir tepkisi yoktu. Sırtına dokunduğumuzda baktık ki yaşam belirtisi var. Bizimle de iletişime geçti, biraz konuştuk. Galiba annesi babası da içerideymiş."

"Nişanlısı buradaymış, ona çok mutlu olduk"

Oruç, Akgül'ü sağ çıkarmalarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Çevrede kadının yakınlarına rastlamadıklarını aktaran Oruç, "Nişanlısı buradaymış, ona çok mutlu olduk. İnşallah bir yuva kurarlar. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Akgül ile ilk önce arkadaşlarım iletişim kurdu. Sesinin çok canlı olduğunu söylediler. İnşallah, yaşayacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz
Hatay'da 201 saat enkazda kalan öğretmenin yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar
Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarın kefalet kooperatifi ve Halkbank borçları ertelendi
Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Belçika'nın Hatay'da kuracağı sahra hastanesinin sağlık ekibi yola çıktı

Benzer haberler

Hatay'da 201 saat enkazda kalan öğretmenin yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar

Hatay'da 201 saat enkazda kalan öğretmenin yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar

Hatay'a ulaşan ilk ekiplerden Polis Arama ve Kurtarma, 73 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Hatay'da enkaz altından 201 saat sonra 26 yaşında bir kadın kurtarıldı

Ankara Ticaret Odası depremden etkilenen İskenderun'da "prefabrik yaşam köyü" kuruyor

Ankara Ticaret Odası depremden etkilenen İskenderun'da "prefabrik yaşam köyü" kuruyor
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 zanlı yakalandı

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 zanlı yakalandı
Bilecik'in yerel arama kurtarma derneği, Hatay'da 35 kişiyi enkazdan çıkardı

Bilecik'in yerel arama kurtarma derneği, Hatay'da 35 kişiyi enkazdan çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet