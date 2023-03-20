Dolar
19.02
Euro
20.34
Altın
1,984.15
ETH/USDT
1,797.20
BTC/USDT
28,030.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 4 mahallede süreceğini bildirdi.

Serkan Avci  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

Hatay

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, bugün Antakya'daki Gazi, Ekinci, Ovakent ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
Sağlık Bakanı Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı
Adıyaman Valiliğinden "kayıp çocuklar" iddiasına ilişkin açıklama
Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Benzer haberler

Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Hatay'da depremzede gençler çadır kentte polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlanıyor

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Pazarcık'ta yıkımın yüzde 60'ı tamamlandı, enkazın yüzde 35'i kaldırıldı

Pazarcık'ta yıkımın yüzde 60'ı tamamlandı, enkazın yüzde 35'i kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet