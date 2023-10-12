Dolar
27.75
Euro
29.36
Altın
1,872.13
ETH/USDT
1,542.90
BTC/USDT
26,687.00
BIST 100
8,131.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız Gazze’nin sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremzedeler için kurulan 111 konteynerlik kente aileler yerleşmeye başladı.

Mert Murat Yaşar, Ali Kemal Zerenli  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu

Hatay

Büyükşehir Belediyesince, Doğan Holding ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) katkılarıyla Nardüzü Mahallesi'nde oluşturulan konteyner kentin kurulumu tamamlandı.

Kadınlara destek verilmesi için tasarlanan iki "mor yerleşke", çamaşırhane ve oyun parkının da bulunduğu yaşam alanına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen aileler yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Konteyner Kent Koordinatörü Reşat Çağlar, açılış töreninde, 111 konteynerlik kentin kurulumunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Candan Fetvacı da afetzedeler için sosyal donatılar oluşturulduğunu belirterek, "Burada, kadınların her türlü ihtiyacına yardımcı olmak, psikolojik, çocuk bakımı ve sağlık desteği için iki 'mor yerleşke' de yapıldı. Resim ve müzik dersleri, film gösterimi için sosyal alanlar hazırladık." dedi.

Açılış törenine, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar dağıttı
Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu
Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Benzer haberler

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği

Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Hatay'ın kadın basketbol takımı, play-off potasında yer almayı hedefliyor

Hatay'ın kadın basketbol takımı, play-off potasında yer almayı hedefliyor
Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti
Emine Erdoğan'dan Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evlerine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet