Güney Afrika arama kurtarma ekibinden Gihwala: Türk halkının karakterinden ödün vermemesini kelimelere dökemiyorum
Depremlerden etkilenen bölgedeki çalışmalara katılan Güney Afrika arama kurtarma ekibi Gift of the Givers'ın acil tıp teknisyeni Raina Gihwala, "Türk halkının böylesine yıkıcı bir depremde karakterinden ödün vermemesini kelimelere dökemiyorum." dedi.
Ankara
Raina Gihwala, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'den ayrılmadan önce deprem bölgesindeki çalışmaları sırasındaki izlenimlerini AA muhabirine anlattı.
Güney Afrika'dan 3 farklı yardım kuruluşunun oluşturduğu 45 kişilik ekiple Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Gihwala, Türk ekiplerince Hatay'a yönlendirildiklerini belirtti.
Gihwala, yanlarında 5 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğunu anlatarak, Türk halkının, Hatay'da bulundukları süre boyunca ekibe çok yardımcı olduğunu söyledi.
"Tahribatın boyutunu hayal bile edemezsiniz"
Deprem bölgesine 8 Şubat'ta ulaştıklarını söyleyen Gihwala, haberlerde görülen görüntülerden çok daha büyük bir yıkımla karşılaştıklarını belirterek, "Tahribatın boyutunu hayal bile edemezsiniz." diye konuştu.
Neredeyse her binanın yıkıldığını ve sevdiklerini kaybeden anne, baba ve çocukların çaresiz hallerini gördüklerinde çok üzüldüklerini kaydeden Gihwala, "Sokaklarda, insanların, kıyafetlerini, fotoğraf albümlerini, oyuncaklarını gördüğünüzde hayatlarını kaybeden insanların farkına varıyorsunuz." ifadesini kullandı.
Gihwala, bu büyüklükteki bir depremin ilk saatlerinde her bölgeye yetişmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Depremin ilk günlerinden itibaren buradaydık. Türk arama kurtarma ekipleri dahil dünyanın birçok yerinden gelen arama kurtarma ekipleriyle çalışmamıza rağmen bir haftanın sonunda bile ulaşamadığımız enkazlar vardı. Yıkım bu kadar devasaydı." bilgisini paylaştı.
"Her şeyini kaybeden insanların, bu durumda bile hiç değişmemesi inanılmaz"
Birkaç ay önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çeşitli bölgelerden insanlarla tanıştığını söyleyen Gihwala, "Her şeyini kaybeden insanların, bu durumda bile hiç değişmemesi inanılmaz. Türk halkının böylesine yıkıcı bir depremde karakterinden ödün vermemesini kelimelere dökemiyorum." ifadelerini kullandı.
Gihwala, "Bu kadar cömert, mütevazı ve sıcakkanlı olan bu ülke ve toplumun bireyleri kendileriyle gurur duymalı." diyerek, Türk halkının bu tavrının kendisini değiştirdiğini ifade etti.
Binaları tekrar inşa etmenin işin kolay tarafı olduğunu ve bunun yeni bir başlangıç olacağını kaydeden Gihwala, "Tüm varlığını kaybeden insanların bu kadar güçlü ve fedakar tutumu her şeyden önemli. Bu özelliğinizi her zaman böyle korumalısınız." mesajını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.