Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,212.50
BTC/USDT
118,401.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Üvey kardeşlerine de annelik yapan Nuriye'nin yıkılan evini yardımseverler yaptırdı

Hatay'da depremlerde evlerinin yıkılması nedeniyle babası, oğlu ve annelik yaptığı 3 üvey kardeşiyle bahçesindeki konteynerde yaşamını sürdüren 27 yaşındaki Nuriye Geller için Ülkem Okuyor Derneği öncülüğünde yeni ev inşa edildi.

Lale Köklü Karagöz  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Üvey kardeşlerine de annelik yapan Nuriye'nin yıkılan evini yardımseverler yaptırdı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Eşinden yaklaşık 5 yıl önce boşanan Geller, şu an 9 yaşında olan oğlu Hüseyin Can ile merkez Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'ndeki babaevine yerleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Annesinin yıllar önce terk ettiği Geller, babasının ikinci eşini de kanser nedeniyle kaybedince 3 üvey kardeşine annelik yapmaya başladı.

Geller'in, babası Reşit (52), oğlu Hüseyin Can, üvey kardeşleri Hüseyin (12), Abdurrahman (11) ve Muhammed (10) ile yaşadıkları ev, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Depremin ardından 6 kişilik aile, hayırseverler tarafından gönderilen ve bahçelerine konuşlandırdıkları konteynere taşındı.

Aileyle tanışan Ülkem Okuyor Derneği Kurucu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı hayırseverlerden topladığı bağışlarla yıkılan evin bahçesine yeni ikamet inşa ettirdi.

Yapımı büyük oranda tamamlanan evin anahtarı, içerisine eşyalar yerleştirildikten sonra 14 Ağustos'ta Geller ailesine teslim edilecek.

"Evimiz çok güzel oldu"

Depremzede Nuriye Geller, AA muhabirine, depremde yıkılan tek katlı evin enkazından komşuları aracılığıyla kurtarıldığını söyledi.

Zor günler yaşadıklarını dile getiren Geller, oğluna ve 3 üvey kardeşine baktığını anlattı.

Geller, kısa süre önce karşılaştığı Ertuğrul'un kendisine verdiği yardım sözüne ilk etapta inanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben, 'Allah'ım bana bir Hızır, melek yolla.' dedim. İşte o melek de Havva abla... Daha arkasında nice ablalarım var eminim. Onlara teşekkür ediyorum, bu evi yaptılar, çocuklarla bana bu rahat hayatı sundular. Allah onlardan razı olsun."

Geller, yeni yuvasında ailesiyle güzel yaşam sürmek için gün saydığını belirterek, "Evimiz çok güzel oldu, eskisi bu kadar güzel değildi. Şu an burası bana saray gibi geliyor. Beni ve çocukları güldürdükleri için Allah onlardan razı olsun. Çok mutluyum." dedi.

"Nuriye'ye ve çocuklara huzurlu bir yuva inşa ettik"

Dernek Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul da Geller'in "rahat duş alabileceğim bir yer istiyorum" talebi üzerine derneğin sosyal medya hesabının takipçilerine bağış duyurusunda bulunduklarını anlattı.

Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Nuriye'nin hayaline dokunmuş gibi olduk ama aslında 4 çocuğun okumaya ve eğitime ulaşmasındaki barınma engelini ortadan kaldırmak istedik. Bu noktada hem Nuriye'ye hem de çocuklara huzurlu bir yuva inşa ettik. Ülkenin dört bir yanından insanlar 'Hey ben buradayım' diyerek bütçeleri yettiğince destek oldu ve hep birlikte inşaatı tamamlayıp dayalı döşeli bir yuva sağladık."

Destek olanlara teşekkür eden Ertuğrul, bu evin dernek olarak depremden etkilenen Hatay'da teslim edecekleri 7'nci yuva olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Marmara'daki müsilajla mücadeleye pina ve deniz çayırları desteği

Benzer haberler

Üvey kardeşlerine de annelik yapan Nuriye'nin yıkılan evini yardımseverler yaptırdı

Üvey kardeşlerine de annelik yapan Nuriye'nin yıkılan evini yardımseverler yaptırdı

Depremden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmış, millet kazanmıştır

Diyarbakır'da depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı davası sanıklarının cezası hukuka uygun bulundu

Diyarbakır'da depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı davası sanıklarının cezası hukuka uygun bulundu
Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Bu yılki afetlerin ardından 129 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandı

Bu yılki afetlerin ardından 129 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet