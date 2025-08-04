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Ekonomi

Güney Afrika, ABD tarifelerine karşı Türkiye'yle ticarete stratejik öncelik verdi

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin 8 Ağustos'ta yürürlüğe koyacağı yüzde 30'luk gümrük tarifesine karşılık, Türkiye'yi stratejik önceliğe sahip hedef pazarlar arasında konumlandırdı.

Murat Özgür Güvendik  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Güney Afrika, ABD tarifelerine karşı Türkiye'yle ticarete stratejik öncelik verdi

Cape Town

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın ABD'nin gümrük tarife zammına karşı alternatif ticaret ortaklarıyla ilişkilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir strateji yürürlüğe koyduğu bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın ABD ithalatındaki yüzde 0,25'lik payına karşın uygulanan yüzde 30'luk yeni gümrük tarifesi "anlaşılmaz" bir karar olarak nitelendirilerek, bunun karşılıklı ilişkilere zarar verdiği ifade edildi.

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Güney Afrika'nın her iki ülkenin çıkarlarını geliştirecek bir anlaşmaya varmak amacıyla ABD ile temaslarını sürdüreceğinin kaydedildiği açıklamada, “Ülkemizin maden zenginliğini değerlendirme kapasitesini ellerinden alan ve sömürge döneminin dayatmacı ticaret ilişkilerini taklit eden ilişkiler yerine, katma değerli üretimi ve sanayileşmeyi teşvik eden anlaşmalar yapmayı hedefliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye stratejik önceliğe sahip ülkeler arasında

Açıklamada, yeni tarife rejiminin Güney Afrika ekonomisi üzerinde doğrudan etki yaratabileceği kaydedilirken, alternatif pazarlara yönelmenin bir zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Bu durumun şimdiye dek yeterince değerlendirilememiş pazarlarda yeni ortaklıklar geliştirmek için de bir fırsat sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu bağlamda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile birlikte Türkiye de stratejik önceliğe sahip hedef pazarlar arasında yer almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB), Çin, Tayland, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi pazarlara açılma konusunda halihazırda önemli mesafeler kat edildiği belirtildi.

Afrika'nın en büyük ekonomisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 410 milyar doları aşan Güney Afrika, 2025 itibarıyla Afrika'nın en büyük ekonomisi unvanını taşıyor.

Zengin madenleri, gelişmiş finans altyapısı ve güçlü sanayisiyle öne çıkan ülke, kıtanın ticaret merkezi olarak nitelendiriliyor.

Afrika’nın en büyük 10 şirketinden 8’i Güney Afrika merkezli olup tamamı Johannesburg Borsası’nda (JSE) işlem görüyor.

Tüm Afrika borsalarının birleşik hacminden daha büyük hacme sahip JSE'nin toplam piyasa değeri ise 1,3 trilyon doları buluyor.

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika aynı zamanda BRICS üyesi ülkeler arasında yer alıyor.

Güney Afrika ile Türkiye ekonomik ilişkileri

Resmi verilere göre Türkiye'nin, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Güney Afrika ile ikili ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 2 milyar doları buldu.

Bu ticaretin yaklaşık 700 milyon doları Türkiye'den ihracat, 1,3 milyar doları Güney Afrika'dan ithalat olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik açılım stratejisinde kilit role sahip Güney Afrika'da madencilik ve tekstil sektörleri başta olmak üzere yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor.



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