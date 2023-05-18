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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'teki hak sahibi tüm depremzedelere konteynerleri teslim edildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentteki evleri yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasar alan hak sahibi tüm depremzedelere konteynerlerinin teslim edildiğini bildirdi.

Okan Coşkun  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Gaziantep'teki hak sahibi tüm depremzedelere konteynerleri teslim edildi

Gaziantep

Gül, Nurdağı ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, depremlerin ilk gününden itibaren devletin afetzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Kentte çalışmaların sürdüğünü anlatan Gül, "Şu an itibarıyla Gaziantep'in bütün ilçelerinde yıkık, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya orta hasarlı binası olan hak sahibi diyebileceğimiz bütün vatandaşlarımıza konteynerleri teslim ettik. Konteynerleri teslim edilip kurulmayan yüzde 1'lik bir kesim var. Önümüzdeki hafta içerisinde onlar da tamamlanmış olacak." dedi.

Gül, kentte ticari hayatın canlanması ve kamu hizmetlerinin verilmesiyle ilgili çalışmaların da aksamadan devam ettiğini ifade etti.


Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Kırsalda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, şehir merkezlerinde ise TOKİ'nin konut yapımını sürdürdüğünü aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Depremin 16. gününde kalıcı konutların hızla ihalesi yapılmaya başlandı. Şu an itibarıyla Gaziantep'te 16 bin 500 kalıcı konutun ihalesi yapılmış oldu. Bunlar bir yıl içerisinde tamamlanacak. Aynı şekilde Nurdağı, İslahiye ve Araban'ın yatırımlardan daha fazla yararlanabilmesi için 6. bölge teşvik kapsamına alındı. Bununla birlikte hem Araban'a hem de Nurdağı'na yeni organize sanayi kurulması süreci başladı. İslahiye'ye mevcut 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kapasitesi üç kat artarak 10 bin dekardan daha büyük bir alan oluşturuldu."

İslahiye ilçesinde depremlerde hasar gören yerlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getiren Gül, ilçede sanayinin ihtiyaçlarının da giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Esnaf için projelerin yapıldığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"İlçede küçük sanayi sitesinin ihtiyaçlarını gidermek için 200 dükkanlık küçük sanayi sitesi ihale edildi. Vatandaşlarımıza dükkanı yıkılan daha önce sanayi sitesinde yeri olup yeni dükkan talep eden, aynı şekilde geçmişte olmayıp şimdi dükkan talep eden vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde dükkan sahibi olabilecekleri bir çalışmanın olduğunu söyledik."

Ağır hasarlı binaların enkazları kaldırılıyor

Gül, daha önce yıkık binaların enkazlarının kaldırıldığını belirtti.

Depremden zarar gören yerlerin enkazlarının kaldırılması için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlıların enkazlarının kaldırılması süreci başladı. İnşallah onlar da kalktıktan sonra şehir bu anlamda depremin izlerini biraz daha silmiş olacak. Şu an çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık olarak Nurdağı'nda on farklı ekip çalışıyor. Hedefimiz 45 gün içerisinde enkazların kırsal mahalleler de dahil olmak üzere kaldırılmasıdır."

Toplantıya, İslahiye'de Koordinatör Vali olarak görev yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Nurdağı'nda Koordinatör Vali olarak görev yapan Ahmet Ümit ile kaymakamlar da katıldı.

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