Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,973.70
BTC/USDT
68,204.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kadın girişimci yuvalamayı KOSGEB desteğiyle seri üretime taşıdı

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Şahide Ulukök, kentin tescilli lezzeti yuvalamayı KOSGEB'den aldığı destekle üretimini seri hale getirdi.

Beyza Nur Eryılmaz  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Kadın girişimci yuvalamayı KOSGEB desteğiyle seri üretime taşıdı Fotoğraf: Beyza Nur Eryılmaz/AA

Gaziantep

Kentin yöresel lezzetlerini üreten girişimci Ulukök, KOSGEB desteğinden faydalanarak yuvalama makinesi aldı.

Aldığı makineyle glutensiz ve etsiz yuvalama üretimini seri hale getiren Ulukök, asırlık lezzeti teknolojiyle buluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Girişimci Şahide Ulukök, AA muhabirine, KOSGEB desteği sayesinde işletmesini büyüttüğü ve 5 kadına istihdam sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Destek sayesinde aldığı makinelerle üretimlerini artırdığını dile getiren Ulukök, şöyle konuştu:

"İkinci makinemi KOSGEB desteğiyle aldım. İşlerimi büyüttüm ve geliştikçe yanımdaki hanımlara sağlanan istihdam da artmış oldu. İşletmemizdeki hanımlar şu anda ev bütçesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla bizler de kendilerine destek oluyoruz. Şu anda 5 kadın ve ortağımla beraber 7 kişi çalışmaktayız."

Yuvalama yapmanın zaman aldığını ve zor olduğunu aktaran Ulukök, kadınlarla beraber meşakkatli bir iş yaptıklarını ifade etti.

"İşleri daha da kısaltmak için kombi fırını aldık"

Yuvalamanın birkaç aşamayla üretildiğini dile getiren Ulukök, şöyle devam etti:

"Yoğurma makinesinde etle pirinci, baharatlarıyla buluşturup yoğurduktan sonra ikinci bir aşamaya geçiliyor. O aşamada yuvarlama aşamasıdır. Onun için de makinelerimiz mevcut. İşleri daha da kısaltmak için kombi fırını aldık. O fırında da buhar sistemiyle el değmeden hijyenik bir şekilde pişiriyoruz ve daha sonra soğutma sistemine geçiliyor. Biz sadece yuvalamayı yuvarlayıp bırakmıyoruz."

Eskiden komşuların bir araya gelip yuvalama yaparken dertleştiğini, şu anda teknolojik üretim yaparken bir yandan da çalışanlarına ablalık yaptığını aktaran Ulukök, "Onların sorunları varsa çözmeye çalışıyoruz. İşimiz sadece yuvalama değil." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor
Mesleki Yeterlilik Kurumunda geçici işlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza uygulandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kadın girişimci yuvalamayı KOSGEB desteğiyle seri üretime taşıdı

Kadın girişimci yuvalamayı KOSGEB desteğiyle seri üretime taşıdı

Bakan Kurum: Burada ortaya çıkan şey, betonun ve demirin ötesinde bir devlet kudretidir

Bakanı Kurum: Devletimiz, söz veren değil sözünü takvime bağlayan, sahaya inen ve netice alan bir iradedir

Atık tekstil ürünleri gönüllü kadınların elinde giyim eşyasına ve aksesuara dönüşüyor

Atık tekstil ürünleri gönüllü kadınların elinde giyim eşyasına ve aksesuara dönüşüyor
Çocuk çetelerinin sanal ortamdaki etkilerine karşı sportif ve kültürel faaliyetler tavsiyesi

Çocuk çetelerinin sanal ortamdaki etkilerine karşı sportif ve kültürel faaliyetler tavsiyesi
Devlet desteğiyle mobilya atölyesi kuran kadın girişimci işini büyütmenin hayalini kuruyor

Devlet desteğiyle mobilya atölyesi kuran kadın girişimci işini büyütmenin hayalini kuruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet