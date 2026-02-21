Dolar
Kültür, Ramazan 2026

Gazianteplilerin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: "Meyan şerbeti"

Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Gazianteplilerin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: "Meyan şerbeti" Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'te, sindirimi kolaylaştırıcı özelliği olan meyan şerbeti, iftar sofralarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

Poşet veya şişelerde satılan meyan şerbetini almak isteyenler, bazı işletmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Litresi 25 liraya satılan ve suyla karıştırıldığında 2 litreye ulaşan meyan şerbeti, uygun fiyatıyla her kesime hitap ediyor.

Yaklaşık 50 yıldır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, Fırat Nehri kenarından toplanan meyan köklerini getirip dükkanında işlediklerini söyledi.

Meyanın hazımsızlığa iyi geldiğini belirten Yılmaz, şöyle kaydetti:

"Meyan şerbetinin yazın serinletici etkisi vardır. Ramazan ayında her sofrada bulunur. Yeter ki temiz olsun. Ramazan ayında tüketilmesi alışkanlık haline geldiği için her sofrada bulunur. Artık bu mesleği çocuklarıma öğretiyorum. Onlar artık yapacak. Tüm Anteplilerin meyan şerbeti içmesini isterim."

Müşterilerden Bülent Ataseven ramazan ayında meyan şerbetini sofrasında eksik etmediğini belirterek, "40 yıldır Mehmet ustanın dükkanından meyan şerbeti alıyorum. Tüm dostlarıma bu lezzeti tatmalarını tavsiye ederim. Çok faydalıdır. Osmanlı döneminden gelen bir kültürdür." dedi.

Müşterilerden Mustafa Alagöz ise ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinin başında meyan şerbetinin geldiğini belirterek, "İftar öncesi mutlaka meyan şerbetimi alıp soframda bulundururum. Herkese tavsiye ederim. Sofralarımızın olmazsa olmazı meyan şerbetidir." diye konuştu.

