Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,791.90
BTC/USDT
34,311.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konutun teslim edilmesi bekleniyor.

Mehmet Akif Parlak  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, depremin hemen ardından TOKİ'nin deprem bölgesine kalıcı konutların inşasına başladığını söyledi.

Depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında il genelinde 59 bin bağımsız bölümün yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade eden Çeber, "Bunların 29 bini konut, 12 bini köy evi, 17 bin civarı da ahır, iş yeri gibi değişik nitelikte bağımsız bölümler. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hak sahipliği süreci hemen hemen tamamlanmak üzere ama bir taraftan da kalıcı konut inşaatları hızla yükseliyor." dedi.

İl genelinde ilk etapta tespiti tamamlanan ve planlaması yapılan 25 bin civarında kalıcı konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Çeber, şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibarıyla 9 bin 700 civarında konutumuz ve 650 civarında da köy evini teslim etmiş olacağız. Tabii bunlar parça parça teslim edilecek. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bugünler içerisinde ilk etaplar bitiyor. Bunların sadece teslimine ilişkin prosedürleri devam ediyor. Bin civarında konutumuz şu anda teslim aşamasında, prosedürleri tamamlandığı an teslim edilecek. Zaten bu yıl itibarıyla deprem bölgemizin tamamında 42 bin civarında konut teslim edilmiş olacak ki bunun neredeyse dörtte birini Gaziantep'te teslim etmiş olacağız. Ondan sonra da ocak, şubat, mart... Her ayın sonunda ciddi miktardaki konutumuzu teslim edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selanik'teki Atatürk Evi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk

Benzer haberler

Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek

Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kentsel dönüşüm güvenli yapıların inşasında önemli rol oynuyor

Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor

Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek

Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek
Depremlerin ardından liglerden çekilen Hatayspor'un altyapı takımları yeniden sahalara döndü

Depremlerin ardından liglerden çekilen Hatayspor'un altyapı takımları yeniden sahalara döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet