Gaziantep
Ligin 31. haftasıda taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu.
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Dün, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.
Ligde topladığı 43 puanla 13. sırada bulunan Güneydoğu ekibi, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandıramadı.