Spor camiasından 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla spor camiasından kutlama mesajları yayımlandı.
İstanbul
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan mesajda milli mücadelenin yokluklar içinde millet tarafından canı pahasına verildiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "19 Mayıs 1919, pranga vurulmak istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. İstikbal mücadelesini yokluklar içerisinde canı pahasına veren milletimiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; tarihe bir kez daha 'yenilmez' olarak geçmiştir. Milli iradenin rehberliğinde yeniden kurulan ülkemiz, güçlü bir devlet olarak tarihteki yerini almıştır." ifadelerini kullandı.
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Atatürk'ün gençlere güvenine dikkati çeken Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:
"Atatürk, açtığı meclisi çocuklara; 'Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' sözleriyle de bu günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan ederek onlara olan güvenini göstermiştir. İstiklal mücadelemizin temellerinin atıldığı bu kıymetli günde, başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere canını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."
TBF Başkanı Türkoğlu
Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının üzerinden 106 yıl geçtiğine dikkati çekerek "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletimizin istikbalini Anadolu’ya taşıdığı 19 Mayıs 1919’un üzerinden tam 106 yıl geçti. Bandırma Vapuru’nun Samsun’a ulaşmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, sadece bir direniş değil; aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve gençliğe emanet edilen bir Türkiye’nin ilk adımı olmuştur. Bugün bu emaneti yaşatan Türk gençliği, hem spor sahalarında hem de yaşamın her alanında Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Basketbolun; birleştirici, geliştirici ve uluslararası temsil gücünü artırıcı yönüyle gençlerimize kattığı değerin farkındayız." ifadelerine yer verdi.
Federasyonun gençliğin yanında durmayı sürdüreceğini vurgulayan Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:
"Daha çok gencimizin sporla tanışması, daha fazla sporcumuzun bayrağımızı gururla dalgalandırması için çalışmayı sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum."
Beşiktaş
Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Bu anlamlı tarih, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. Beşiktaş JK olarak, "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Atatürk'ün izinde, gençlerimizi sadece sporla değil, ahlak, karakter ve vatan sevgisiyle de donatmayı ilke ediniyoruz. Gençlerimizin taşıdığı bu yüksek ruh ve inanç, kulübümüzün ve ülkemizin yarınlarına yön verecek güçtür. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"
Fenerbahçe
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet, rahmetle anıyoruz." denildi.
Galatasaray
Kulübün internet sitesindeki mesajda ise, "19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak bir milletin bağımsızlık fitilini ateşleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeyi ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.