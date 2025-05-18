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Yaşam

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini ayı yavrusu "Boncuk"a özenle bakılıyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini "Boncuk" isimli 3 aylık ayı yavrusuna özenle bakılıyor.

Adsız Günebakan  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini ayı yavrusu "Boncuk"a özenle bakılıyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki tür sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce doğada bulunan ayı yavrusu, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

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Burada bakıcılar tarafından anne şefkatiyle bakılan 3 aylık ayıya "Boncuk" ismi verildi.

Özenle bakılan ve sütle beslenen ayı yavrusu "Boncuk", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, klinikte ayı yavrusunun genel bakımlarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle göz, ağız, kulak muayenelerini yaptık. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 öğün süt veriyoruz ve aynı zamanda yumurta ve özel mamayla destekliyoruz. Bunun yanında da meyve yemeğe başlatacağız. Adını 'Boncuk' koyduk. Bizim klinik ekibimiz annelik görevi görüyor. Gün içinde kendisiyle oynuyorlar."

Ziyaretçilerden Cüneyt Talha Türkeli, ailesiyle Ordu'dan geldiklerini ve ayı yavrusunu gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

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