Dolar
18.84
Euro
20.12
Altın
1,864.45
ETH/USDT
1,518.80
BTC/USDT
21,812.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyor Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi Nilüfer Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı.

Uğur İslamoğlu   | 13.02.2023
Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun'un mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 3 bin 389 yaralı taburcu edildi
Josef de Souza, deprem bölgesine giderek Arda'ya formasını götürdü
Pegasus, Hatay Havalimanı'ndan tahliye seferlerine devam edecek
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 31 gözaltı kararı

Benzer haberler

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 31 gözaltı kararı

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 31 gözaltı kararı

Amerikan Futbol Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'da Kahramanmaraş depremleri anonsu

Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı

Adıyaman’da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 saat sonra kurtarıldı
Pakistan'dan Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar devam ediyor

Pakistan'dan Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir

İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet