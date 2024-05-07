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Metrobüsteki arıza nedeniyle yolcular tahliye edildi

Beyoğlu Halıcıoğlu durağında bir metrobüsten dumanların çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Gökçe Karaköse  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Metrobüsteki arıza nedeniyle yolcular tahliye edildi Fotoğraf: Aişe Hümeyra Akgün/AA

İstanbul

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs, Halıcıoğlu durağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanların metrobüsün içine yayılması sonucu yolcular araçtan tahliye edildi.

Olay sırasında metrobüs durağında kısa süreli yoğunluk oluştu.

Aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından aksayan seferler normale döndü.

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