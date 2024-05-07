Metrobüsteki arıza nedeniyle yolcular tahliye edildi
Beyoğlu Halıcıoğlu durağında bir metrobüsten dumanların çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.
İstanbul
Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs, Halıcıoğlu durağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanların metrobüsün içine yayılması sonucu yolcular araçtan tahliye edildi.
Olay sırasında metrobüs durağında kısa süreli yoğunluk oluştu.
Aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından aksayan seferler normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.