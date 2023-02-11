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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

Emrah Gökmen   | 11.02.2023
Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi İstanbul'da yakalandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de söz konusu karar üzerine Akay'ı Ataşehir'de yakaladı.

Şüpheli Akay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

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