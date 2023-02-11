Fenerbahçeli Arda, enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut isimli Fenerbahçe taraftarı, hayranı olduğu sarı-lacivertli oyuncu Arda Güler'le görüntülü konuştu.
İstanbul
Enkazın altından kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık ekibinin çektiği videoda Arda Güler'i çok sevdiğini dile getiren Mesut'un ilgisine sarı-lacivertli oyuncu kayıtsız kalmadı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı:— AA SPOR (@aa_spor) February 11, 2023
"Mesut, Arda abisi ile görüştü.
En kısa sürede bir araya da geleceğiz Mesut, sen hepimize umut oldun. 🙏"pic.twitter.com/0W1plugGhk
Genç Fenerbahçe taraftarı ile telefonda görüntülü olarak görüşen Arda Güler, Mesut'u tesislerde ağırlamak ve formasını hediye etmek istediğini belirtti.
Mesut'un "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor." demesi dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.