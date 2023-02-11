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Spor, Asrın felaketi

Fenerbahçeli Arda, enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut isimli Fenerbahçe taraftarı, hayranı olduğu sarı-lacivertli oyuncu Arda Güler'le görüntülü konuştu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 11.02.2023
Fenerbahçeli Arda, enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü

İstanbul

Enkazın altından kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık ekibinin çektiği videoda Arda Güler'i çok sevdiğini dile getiren Mesut'un ilgisine sarı-lacivertli oyuncu kayıtsız kalmadı.

Genç Fenerbahçe taraftarı ile telefonda görüntülü olarak görüşen Arda Güler, Mesut'u tesislerde ağırlamak ve formasını hediye etmek istediğini belirtti.

Mesut'un "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor." demesi dikkati çekti.

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