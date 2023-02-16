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Gündem, Asrın felaketi

Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve yengesine emanet

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta komşularınca enkazda bulunan 2 aylık Fatma bebeği, anne babası hayatını kaybettiği için amcası ve yengesi büyütecek.

Eşber Ayaydın, Yasin Dikme   | 16.02.2023
Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve yengesine emanet Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin tek çocuğu olan Fatma bebek, depremin ardından komşuları tarafından enkazdan sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Annesi Nadya ve babası Ahmet'e ulaşılamayan bebek, kendisi gibi ailesine ulaşılamayarak devlet korumasına alınan 15 bebekle Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya götürüldü.

Kendisini sağlık görevlilerine teslim eden komşunun ismi ve kimliğinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" yazılı notla Ankara'ya getirilen bebek, gerekli incelemelerin ardından amcası Muhammed Abid tarafından teslim alınarak Şanlıurfa'ya getirildi.

"Bebeği ilk gördüm, kardeşimin kokusu geldi"

Amca Muhammed Abid, AA muhabirine, kardeşiyle Kahramanmaraş'ta oturduklarını ve burada bir fabrikada işçi olarak çalıştıklarını söyledi.

Deprem gecesi sarsıntıyla uyandıklarını ve sonrasında 1,5 yıl önce eşinin kız kardeşiyle evlenen Ahmet'e ulaşamaması üzerine oturdukları eve gittiğini anlatan Abid, binanın yıkıldığını görünce çok endişelendiğini ve kardeşine ulaşmak için her türlü çabayı sarf ettiğini dile getirdi.

Abid, arama kurtarma çalışmaları sırasında bulunan yeğeninin ambulansla hastaneye kaldırıldığından haberi olmadığını ifade ederek, kardeşi ve yengesinin cenazesini Kahramanmaraş'ta defnettiklerini belirtti.

Daha sonra yeğenini bulmak için arayışa geçtiğini söyleyen Abid, "Komşular bulmuş ambulansa vermişler, daha sonra uçakla Ankara'ya götürmüşler. Babası ve annesi vefat etti, ben onları defnettikten sonra Ankara'ya gittim. Telefonda konuştuk, adres verdiler, bebek oradaydı. Şükürler olsun mucize gibi çıkmış enkazdan. Hastanede 'bu bebek çok sağlıklı, hiçbir şey olmamış' dediler Allah'a şükür." dedi.

Abid, Ankara Etlik Şehir Hastanesinde gerekli inceleme ve işlemlerin ardından çocuğu alarak Şanlıurfa'daki yakınlarının yanına geldiğini dile getirerek, bebeği ilk kucağına aldığında uzun süre gözyaşlarına hakim olmadığını ifade etti.

Kendisinin 2 çocuğunun bulunduğunu, eşinin de aynı zamanda Fatma bebeğin teyzesi olduğunu kaydeden Abid, Fatma'yı kendi çocuklarından hiç ayırmadan büyüteceğini söyledi.

Bebeği bağırlarına bastıklarını anlatan Abid, "Bu bebeği ilk gördüm, kardeşimin kokusu geldi, elimde tuttum çok ağladım, 10 gün sonra buldum çok şükür. Yolda 1,5 saat boyunca ağladım. Baba, anne gitti zaten Allah'a şükür bebeği bulduk. Benim kızım yok, 2 oğlum var, 1 kız Allah verdi. Benim yeni oğlum da olacak, hiç ayrılmayacaklar." şeklinde konuştu.

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