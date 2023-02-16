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Gündem, Asrın felaketi

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'na bağlı 14 kişilik ekip Diyarbakır'da

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'na (BASARNAS) bağlı ekipler, enkaz altında kalan ve hayatını kaybettikleri belirlenen 2 Endonezyalının cesedinin çıkarılması için yürütülen çalışmaları takip etmek için Diyarbakır'a geldi.

Ömer Yasin Ergin, Aydın Arik   | 16.02.2023
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'na bağlı 14 kişilik ekip Diyarbakır'da Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitenin enkazında ekiplerin çalışması sürüyor.

Endonezya'dan Türkiye'ye gelen 47 kişilik ekip, depremden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da yıkılan Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitenin enkazında 2 Endonezyalının cansız bedeninin olduğunu öğrenen arama kurtarma ekibinden 14 kişi, beraberlerinde "Gizi" adlı arama kurtarma köpeğiyle kente geldi.

Endonezya vatandaşlarının cesetlerinin enkazdan çıkarılıp, ülkelerine gönderilmesinin ardından ekip yeniden Hatay'a dönerek, çalışmalara devam edecek.

Ekibin tercümanlığını yapan Endonezyalı Fahri Muhammad Fatih, AA muhabirine, ekibin 11 Şubat'tan bu yana Hatay'da tam teçhizatla arama kurtarma çalışması yürüttüğünü söyledi.

Depremde Hatay'da bir Endonezya vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade eden Fatih, "Maalesef Diyarbakır'da da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 14 kişilik ekiple vatandaşlarımızı almaya geldik. İnşallah cenazelerini alıp Endonezya'ya göndereceğiz. Hatay'daki çalışmalarımız devam ediyor. Tekrar Hatay'a dönüp faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

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