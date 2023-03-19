Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,758.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Elazığ depremini yaşayan sosyolog ve ekibi, Kahramanmaraş'ta afetzede çocukların yüzünü güldürüyor

Sosyolog Ayşe Keskin, 3 yıl önce kentlerinde meydana gelen 6,8'lik depremi yaşayan ekip üyesi arkadaşlarıyla gönüllü olarak geldikleri Kahramanmaraş'ta, çadır kentte kalan çocuklara psikososyal destek sağlıyor.

Gökhan Çalı  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Elazığ depremini yaşayan sosyolog ve ekibi, Kahramanmaraş'ta afetzede çocukların yüzünü güldürüyor Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, dönüşümlü olarak geldikleri deprem bölgesinde çocukların minik kalplerinden depremin izini silmeye çalışıyor.

Bölgede bulunan ekibin lideri Ayşe Keskin, AA muhabirine, Elazığ'da 2020 yılında 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşadıklarını ve Elazığ ile Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kendi şehirlerinde de benzer şekilde çadır kentler kurulduğunu hatırlatan Keskin, "Bu ortamı 3 yıl önce yaşayarak deneyimledik. Buradaki insanları anlayabilen ilk şehir Elazığ oldu. Elazığ bölgesi bu anlamda çok güzel bir duyarlılık gösterdi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan 40 kişilik ekip olarak dönüşümlü olarak buradaki insanlara psikososyal destek vermek için geliyoruz." dedi.

"Zorlu süreci hafifletmeye çalışıyoruz"

Ayşe Keskin, çocukların yanı sıra annelere yönelik de çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

Afetzedelerin yaşadıkları zorlu süreci hafifletmeye çalıştıklarını dile getiren Keskin, "Buradaki insanlar artık yavaş yavaş normale dönmenin adımlarını atmaya başlamış. Çadırımızın kapısını çalıp kendi çadırlarında pişirmiş oldukları yemekten getirip ikram etmeleri benim için çok anlamlıydı. Zaten burada bu şoku ve travmayı atlatabilmenin en önemli yollarından bir tanesi de birbirimizi anlayabilmek, elimizi uzatabilmek. Birbirimize pişirdiğimiz aştan bu şartlar altında ikram edebildiğimiz sürece birbirimizin yaralarını hızlıca sarabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Doğu Türkistan ve Irak Türkmenleri Kahramanmaraş'ta depremzedeler için çadır kent kurdu
Deprem bölgesi Malatya'da kar ve yağmur etkili oluyor

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Hatay'da depremzede gençler çadır kentte polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlanıyor

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Elazığ depremini yaşayan sosyolog ve ekibi, Kahramanmaraş'ta afetzede çocukların yüzünü güldürüyor

Elazığ depremini yaşayan sosyolog ve ekibi, Kahramanmaraş'ta afetzede çocukların yüzünü güldürüyor
Doğu Türkistan ve Irak Türkmenleri Kahramanmaraş'ta depremzedeler için çadır kent kurdu

Doğu Türkistan ve Irak Türkmenleri Kahramanmaraş'ta depremzedeler için çadır kent kurdu
İzciler, afetzedelere yardım için marşlar eşliğinde seferber oldu

İzciler, afetzedelere yardım için marşlar eşliğinde seferber oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet