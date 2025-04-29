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Dünya

Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sercan İrkin  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısı açıklarında olduğunu duyurdu.

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Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6,2 olarak belirlendi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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