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Asrın felaketi

DİTİB gönüllü kadın birlikleri Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu

Yeter Erdine   | 06.03.2023
DİTİB gönüllü kadın birlikleri Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Almanya'dan gelen federal ve eyalet kadın birlik başkanlarından oluşan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gönüllüleri, depremzedeler ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

DİTİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlattığı yardım seferberliği sürüyor.

Depremzedelere destek sağlamak ve moral vermek amacıyla Almanya'dan Kahramanmaraş'a gelen federal ve eyalet kadın birlik başkanlarının bulunduğu 12 birlik başkanından oluşan DİTİB ekibi, Türkiye Diyanet Vakfı Bölge Sorumlusu Selman Aktaş koordinesinde saha çalışması yürüttü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki ve 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadırkenti ziyaret eden DİTİB gönüllüleri, depremzedelere gıda yardımında bulundu, çocuklar için etkinlikler düzenledi.

DİTİB Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç, cami dernekleri kadın üyeleri adına Kahramanmaraş'ta bulunduklarını belirterek, bu zor günlerde yaraları bir nebze olsun sarmak için çaba sarf ettiklerini, özellikle çocuklarla yakından ilgilendiklerini, onları mutlu etmek istediklerini bildirdi.


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